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TOP 10 MOST VIEWED DIG ARTICLES OF 2019

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10 – DOYLE’S LAST CALL: WHY IT MEANS SO MUCH TO SO MANY, AND WHAT IT MAY MEAN FOR OTHER ICONIC SPOTS

 

9 – A TOTAL MOCKERY: PAT FALCO RETURNS WITH A MESSAGE AND A THREE-DECKER

 

8 – END TO END: ON THE BLUE HILLS’ SKYLINE TRAIL

 

 

6 – DON’T BUY WHAT CAMBRIDGE MAYOR MCGOVERN IS SELLING

 

5 – THE LONGEST TRIP: AN UBER DRIVER RECALLS A FARE HE DROVE ALL THE WAY FROM LASS TO MIAMI AND WONDERS, WHAT THE HELL WAS IN THE TRUNK?

 

4 – FAT PEOPLE FUCK TOO: IT’S TIME TO SEE US AS FULLY REALIZED BEINGS

 

3 – RESTORATIVE RUCKUS: ARLINGTON’S ATTEMPT TO MITIGATE A POLICE DEPARTMENT CONTROVERSY CAUSES MORE DISTRESS FOR SOME CONCERNED RESIDENTS

 

2 – MILLYZ DUZ IT: CHECKING IN WITH THE CAMBRIDGE MC ON THE EVE OF HIS BRIGHTON MUSIC HALL HOMECOMING

 

1 – MAYOR CURTATONE’S COUSIN, A COP, WAS CAUGHT UP IN THE DRUG SCENE FOR MORE THAN A DECADE. PEOPLE IN POWER KNEW, BUT NOBODY DID ANYTHING ABOUT IT.

DIG STAFF

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@digboston

- 11 hours ago