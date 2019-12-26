TOP 10 MOST VIEWED DIG ARTICLES OF 2019
10 – DOYLE’S LAST CALL: WHY IT MEANS SO MUCH TO SO MANY, AND WHAT IT MAY MEAN FOR OTHER ICONIC SPOTS
9 – A TOTAL MOCKERY: PAT FALCO RETURNS WITH A MESSAGE AND A THREE-DECKER
8 – END TO END: ON THE BLUE HILLS’ SKYLINE TRAIL
7 – DILAPI-DAVIS SQUARE: SOMERVILLE RESIDENTS SQUAWK ABOUT THE STATE OF INFRASTRUCTURE
6 – DON’T BUY WHAT CAMBRIDGE MAYOR MCGOVERN IS SELLING
5 – THE LONGEST TRIP: AN UBER DRIVER RECALLS A FARE HE DROVE ALL THE WAY FROM LASS TO MIAMI AND WONDERS, WHAT THE HELL WAS IN THE TRUNK?
4 – FAT PEOPLE FUCK TOO: IT’S TIME TO SEE US AS FULLY REALIZED BEINGS
3 – RESTORATIVE RUCKUS: ARLINGTON’S ATTEMPT TO MITIGATE A POLICE DEPARTMENT CONTROVERSY CAUSES MORE DISTRESS FOR SOME CONCERNED RESIDENTS
2 – MILLYZ DUZ IT: CHECKING IN WITH THE CAMBRIDGE MC ON THE EVE OF HIS BRIGHTON MUSIC HALL HOMECOMING